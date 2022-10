Lidl investe in Sardegna: ‘Sltri 140 posti di lavoro e nuove aperture’

(Adnkronos) – “La Sardegna ha un ruolo di primo piano nelle strategie di Lidl, qui nel 2002 abbiamo aperto uno dei primi punti vendita fuori dal Veneto, ora sono 21 e stanno aumentando”, spiega all’Adnkronos Roberto Eretta, amministratore delegato delle vendite di Lidl Italia. “In questa regione abbiamo già più di 400 collaboratori e l’apertura del centro logistico nell’Isola porterà altri 140 posti di lavoro – spiega – perché ora l’Isola dipende dalla struttura di Pontedera mentre potrà diventare autonoma: qui sorgeranno anche una direzione generale con tutti gli uffici”. La realizzazione del magazzino da 37mila metri quadrati ad Assemini semplificherà anche i passaggi futuri dell’azienda.

“Il 17 novembre apriremo un secondo punto vendita a Cagliari – annuncia – e l’apertura di questo magazzino potrà supportare l’apertura di altre 15 strutture in tutta l’Isola”. Investire sul lavoro in Sardegna non è una scelta semplice né scontata. “Il polo è incentrato sulla sostenibilità ambientale e sarà completamente alimentato da fonti rinnovabili – spiega Roberto Eretta -, ma per noi è importante anche la sostenibilità sociale e, nonostante un periodo difficile come questo, abbiamo mantenuto l’impegno di portare avanti questo grande progetto”.