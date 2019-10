Liechtenstein-Italia, probabile formazione e dove vederla in TV

L’Italia di Mancini vola, non si ferma più. Soprattutto sa solo vincere, non conosce altri risultati. Nel girone di qualificazione ad Euro 2020 finora ha fatto il pieno di 3 punti battendo chiunque. La mancata qualificazione ai mondiali aveva gettato nello sconforto il movimento, risorto dalle ceneri di un gruppo senza più entusiasmo.

Mancini ha saputo riportare serenità all’ambiente plasmando una squadra funzionale alle due idee e capace di giocare un calcio tanto divertente quanto efficace: “Giocheranno Sirigu, Belotti, Zaniolo, uno tra Izzo e Di Lorenzo, uno tra Grifo e El Shaarawy e probabilmente Biraghi. Romagnoli non sta benissimo e quindi è in dubbio”, ha confermato in ct azzurro nella conferenza di ieri.

Liechtenstein-Italia, probabile formazione

Tanti cambi quindi quelli progettati da Mancini, che stasera affronterà il Liechtenstein in una gara che ha poco da dire e che permetterà al ct azzurro di sperimentare in vista dei prossimi impegni. La gara, in programma stasera alle 20 e 45 allo stadio Rheinpark di Vaduz sarà visibile in esclusiva su Rai 1- Di seguito la probabile formaizone azzurra:

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct Roberto Mancini