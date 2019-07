Life Book: la Torre dal cuore alle mani

“Mi sento elettrizzata ed emozionata per l’uscita della mia nuova creatura. Penso ai mille passi fatti per arrivare fino a “Life Book” e vederlo pubblicato per un’etichetta prestigiosa quale Decca è il sogno di ogni musicista. ‘Life Book’ rappresenta per me l’inizio di un nuovo percorso di vita, un inno al coraggio, alla forza e alla determinazione di riuscire a voltare le spalle al passato e godere delle meravigliose sorprese che la vita ti riserva quando meno te lo aspetti”.

Così Giuseppina Torre, grande pianista siciliana, confidandoci l’emozione per l’uscita di questo suo nuove disco.

Prodotto da Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino ‘Pinaxa’ Pischetola, e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, ‘Life Book’ esce sulla scia del grande successo ottenuto dalla pianista con il concerto nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, nell’ambito di Piano City Milano 2019. Le 10 composizioni del disco, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio ‘racconto di vita’ in musica.

Nei negozi di dischi, in digital download e sulle piattaforme streaming, questo nuovo album di composizioni inedite, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (UMI.lnk.to/LifeBook_G_TorreWe), ha una tracklist con canzoni come “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Giuseppina Torre, una vita di pianoforte

Giuseppina nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove ha conseguito il Diploma in Pianoforte presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta. Dal 2000 si esibisce in diversi Teatri e Scuole di Alta Formazione Musicale, sia italiani che esteri, fino al 2005, quando partecipa come ospite d’onore all’International Feirenkurse Neue Music alla George Bukner Skule a Darmstadt. Nel 2007 riceve il Diploma d’Onore alla Scuola di Alta Formazione Musicale presso il Conservatorio “Ion Vidu” di Timisoara e, nel 2010, viene selezionata per la categoria “composizione” alla 19° edizione dell’Ibla Grand Prize, posizionandosi nella rosa dei finalisti. A novembre 2012 vince due premi ai Los Angeles Music Awards come “International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”. Il 19 gennaio 2017 vince gli Akademia Awards of Los Angeles nella categoria “Ambiental/Instrumental” con la composizione “Il mio cielo”. Nel 2015 pubblica il suo primo album “Il silenzio delle stelle” (Bideri/Sony) e con il relativo tour, nell’estate 2017, tocca numerose location di prestigio. Nel 2018 Giuseppina Torre firma le musiche del documentario “Papa Francesco – La mia Idea di Arte”, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi. A giugno dello stesso anno è stata premiata negli Stati Uniti ai 5th Annual International Music and Entertainment Awards 2018, che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente. Conquista le categorie “Classical Artist of the Year” e “Classical Album of the Year” proprio con l’album “La mia idea di arte – Original Soundtrack dell’opera di Papa Francesco”. Il suo nome è stato recentemente inserito all’interno del “Dizionario dei compositori di Sicilia”, opera del poeta e scrittore triestino Giovanni Tavčar. Nel mese di aprile 2019 ritira il riconoscimento degli Akademia Executive Award (Los Angeles) nella categoria Ambient/Instrumental. Il 18 maggio 2019, nell’ambito di Piano City Milano, si esibisce in concerto nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco.

Max