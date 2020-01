Ligabue, sold out l’evento ’30 anni in un giorno’

30 anni in un giorno. Già il nome dice tutto. Una carriera lunghissima racchiusa in poche ore, tradotto: un evento imperdibile. Protagonista della storica serata è Luciano Ligabue, che ripercorrerà la sua carriera in un concerto memorabile che ha già fatto registrare il sold out. Già, perché per il concerto chiamato ‘30 anni in un giorno’ sono stati già venduti 100mila biglietti.

Una caccia al biglietto che ha portato al tutto esaurito dopo l’apertura delle vendite iniziata a settembre, Il concerto si terrà il prossimo 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia, meglio conosciuto come Campovolo, teatro di altre storiche serate che hanno visto protagonista il cantante emiliano, da sempre uno dei più amati in Italia.

30 anni in un giorno, un evento un unico

Il nome ‘30 anni in un giorno’ racconta poi un’altra cosa. La serata, nonostante il sold out anticipato, rimarrà solamente una, non ci saranno repliche. Tutto in un giorno, per dare modo a chi ne prenderà parte di vivere un concerto memorabile e irripetibile. Ligabue ripercorrerà la sua lunghissima carriera attraverso i brani iconico che lo hanno reso grande.

Il tutto alla RCF Arena Reggio Emilia, che aprirà i battenti dopo la ristrutturazione proprio per l’occasione. Il Campovolo come era conosciuto non ci sarà più, al suo posto è nata un’arena costruita proprio per rendere fruibile ogni tipo di concerto al maggior numero di persone. La capienza massima è di 100mila persone, e grazie ad un’acustica migliorata e ad una pendenza del 5% sarà possibile per tutti godersi al meglio lo spettacolo di Luciano Ligabue.