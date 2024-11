LIGURIA. OGGI POMERIGGIO SI PRESENTA LA GIUNTA, LA LEGA CAMBIA ANCORA

PER ORA FUORI ALESSIO PIANA, DENTRO ALESSANDRO E RIPAMONTI

(DIRE) Genova, 18 nov. – A tre settimane dal voto, il neo

presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è pronto a

presentare ufficialmente la sua squadra di governo, in anticipo

rispetto ai tempi del consiglio regionale, che prevedono

l’indicazione degli assessori nella seconda seduta della

legislatura, entro dieci giorni dalla prima che si terrà martedì

26 novembre. L’annuncio oggi pomeriggio, nel corso di una

conferenza stampa convocata alle 16.30 nelle Sala della

Trasparenza, in piazza De Ferrari a Genova. A urne di

Emilia-Romagna e Umbria chiuse, come aveva anticipato Bucci nei

giorni scorsi. A differenza di quanto circolato nei giorni

scorsi, però, potrebbe esserci ancora qualche sorpresa, tutta in

casa Lega e non solo per quanto riguarda la “questione savonese”.

I due assessori del Carroccio, secondo le voci circolate nel

fine settimana, non sarebbero più l’uscente Alessio Piana,

genovese, e il “ripescato” Stefano Mai, savonese. Il segretario

regionale, Edoardo Rixi, infatti, avrebbe scelto l’altro Piana,

l’imperiese Alessandro, già vicepresidente e facente funzioni di

governatore dopo le dimissioni di Giovanni Toti, che manterrebbe

non solo le deleghe all’Agricoltura, ma anche la carica di numero

due della Regione, e l’ex senatore savonese, Paolo Ripamonti, il

cui nome era circolato nei giorni passati ma non tra quelli più

