Lil Peep, esce il disco postumo ‘Everybody’s Everything’

È disponibile ‘Everybody’s Everything’, la prima raccolta dei brani che hanno segnato la storia del giovane e controverso rapper statunitense LIL PEEP, morto esattamente due anni fa a soli 21 anni.

Il disco, uscito il 15 novembre, è composto da 19 tracce, tra brani mai pubblicati ufficialmente e successi con collaborazioni importanti. Rappresenta anche la colonna sonora all’omonimo documentario dedicato alla vita e alla carriera di Lil Peep, che in questi giorni sta facendo il giro delle sale d’America. Prodotto da Terrence Malick, il documentario Everybody’s Everything ha già incassato $750,000 e la domanda continua a crescere.

Con un sound rivoluzionario in bilico tra pop, punk, emo e hip-hop, Lil Peep ha dato voce al dolore di un’intera generazione. Dal mixtape “Hellboy” autoprodotto, che parla in modo diretto e onesto di depressione, incoscienza, rimpianto, morte e sostanze stupefacenti, in pochi anni è passato in cima alle classifiche con concerti sold out ovunque. Osannato anche dalla critica, è stato definito “Artist of the Decade”.

Questo disco è stato fortemente voluto dalla madre di Lil Peep, Liza Womack, che ha contribuito a selezionare le tracce da includere e si è assicurata che non venissero modificate rispetto a quello che originariamente aveva registrato il suo Gus: «Therefore, what you hear on this album is the music Gus made, unadulterated, but mastered for this format. The music is incredible. He mixed his own vocals. He knew what he was doing».

Il disco “Everybody’s Everything” è disponibile negli store digitali e sulle principali piattaforme streaming: https://lilpeep.lnk.to/EverybodysEverything.

Max