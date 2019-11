Liliana Segre al Quirinale? La Meloni non è contraria

“Se la senatrice Segre si vuole candidare sarà una candidatura che si prenderà in considerazione”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rispondendo a chi pensando di fare una ‘domanda provocatoria’, ha dovuto invece incassare una risposta di grande democrazia. Come molti sapranno infatti, da diverse ore sta infatti circolando la voce circa l’eventuale candidatura di Liliana Segre alla Presidenza della Repubblica. “Non avrei nulla in contrario, salvo il fatto che noi stiamo raccogliendo le 50 mila firme necessarie per la proposta di fare eleggere direttamente dai cittadini il prossimo presidente della Repubblica“, ha poi aggiunto la Meloni, che concluso affermando che “Una cosa che si può fare in relativamente poco tempo, con le nuove proposte di legge di iniziativa popolare che oggi hanno un iter agevolato, ci sarebbero i tempi per eleggere in questo modo il prossimo presidente”.

Max