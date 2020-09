Liliana Segre compie 90 anni, gli auguri delle istituzioni

Oggi la senatrice a vita Liliana Segre compie 90 anni e, in occasione del suo compleanno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha telefonato ringraziandola per la sua preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione.

La lettera di Elisabetta Casellati

Segre ha ricevuto gli auguri anche dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellatti, che ha scritto una lettera alla senatrice: “Cara Senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l’occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l’impegno, il coraggio e la determinazione che ogni giorno dedichi alla testimonianza, perché nessuno mai possa cadere vittima dell’indifferenza nel ricordo”.

Gli auguri del ministro Franceschini

“Un sentito augurio alla senatrice a vita Liliana Segre per i suoi novant’anni, in gran parte spesi per dare preziosa testimonianza dell’odio subito, rinnovando il doloroso ricordo delle conseguenze delle leggi razziali, della persecuzione e dell’internamento nei campi di sterminio. Una lezione che non dobbiamo dimenticare”. Così Dario Franceschini, ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo.

Mario Bonito