L’impatto della digital transformation e l’introduzione dell’IA avrà un impatto sui “colletti bianchi”

In questa intervista riportiamo le considerazioni sul The Future of Jobs 2023-2027 pubblicato dal World Economic Forum. Il futuro del lavoro è un argomento di crescente interesse, e il dottor Antonio Vence, CEO e fondatore della Geeks Academy, un’Accademia internazionale di formazione digitale, offre un’analisi approfondita delle principali tendenze e dinamiche che plasmeranno il mondo del lavoro nei prossimi cinque anni, fino al 2027. Nel seguente articolo, esamineremo le sfide e le opportunità emerse dalla discussione con il dottor Vence sulle implicazioni della tecnologia, i settori in crescita e le competenze necessarie per prosperare in questo panorama in continua evoluzione.

Quali sono le principali tendenze tecnologiche che avranno un impatto significativo sulle aziende nei prossimi 5 anni?

Dott.Venece: Il nuovo rapporto del World Economic Forum conferma l’importanza della tecnologia nel futuro del lavoro. Circa l’85% delle aziende ha dichiarato che aumenterà l’adozione di nuove tecnologie e l’accesso digitale nei prossimi anni. Queste tecnologie comprendono l’analisi dei dati, il Cloud, l’Intelligenza Artificiale e lo sviluppo dell’e-commerce. L’uso di strumenti di analisi dei dati consente alle aziende di comprendere meglio i comportamenti dei consumatori, migliorando la loro capacità di adattarsi alle esigenze di mercato.

Quali professioni rischiano di essere più colpite dalle nuove tecnologie?

Dott.Venece: Purtroppo, alcune professioni, come i bancari, gli impiegati di uffici postali e quelli legati all’amministrazione e alla contabilità, subiranno un forte ridimensionamento a causa dell’automatizzazione. Le tecnologie influenzeranno non solo i lavori manuali, ma anche quelli “con il colletto bianco”. Questo sottolinea l’importanza di una costante evoluzione delle competenze per rimanere rilevanti nel mercato del lavoro. Inoltre, alcune delle professioni più tradizionali e ripetitive saranno sostituite da soluzioni automatizzate e algoritmi, il che comporta una ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità lavorative. Pertanto, coloro che occupano queste posizioni dovrebbero considerare l’acquisizione di nuove competenze per adattarsi alle sfide future.

In quali settori prevedete una maggiore crescita occupazionale?

Dott.Venece: Alcune aree promettenti includono il settore dell’istruzione, in cui la necessità di competenze digitali in continuo aggiornamento porterà a una crescita. Il settore dell’agricoltura sta sperimentando una rinascita grazie all’adozione di tecnologie avanzate, aumentando la richiesta di professionisti specializzati. Inoltre, l’e-commerce continuerà a prosperare poiché gli acquisti online diventano sempre più comuni. Questi settori offriranno nuove opportunità occupazionali e richiederanno una forza lavoro qualificata in grado di sfruttare appieno le potenzialità delle moderne tecnologie.

Quali competenze sono essenziali per rimanere competitivi nel mercato del lavoro?

Dott.Venece: Per rimanere competitivi nel mercato del lavoro in continua evoluzione, è essenziale acquisire competenze digitali, come l’uso di tecnologie avanzate e la padronanza di strumenti digitali.