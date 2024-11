Lingua inglese, gli italiani hanno ancora scarse competenze rispetto agli altri Paesi

L’Olanda guida la classifica 2024, seguita da Norvegia e Singapore, mentre l’Italia perde 11 posizioni tornando ai livelli di inglese del 2019

EF Education First ha pubblicato, come ogni anno, l’Indice di Conoscenza dell’Inglese (EF EPI) il più ampio rapporto globale sulle competenze della lingua, che dal 2011 fotografa i livelli di nazioni, città e regioni. Il report è stato elaborato dai test di 2,1 milioni di adulti dai 18 anni in poi non madrelingua inglese e provenienti da 116 Paesi.

Conoscenza in declino dell’inglese

L’Indice evidenzia che il livello mondiale di conoscenza dell’inglese è diminuito per il quarto anno consecutivo, con il 60% dei Paesi dell’indice che quest’anno ha ottenuto un punteggio inferiore a quello precedente. Sebbene quasi tutte le variazioni dei punteggi nazionali siano di lieve entità, la tendenza al ribasso sembra indicare un rallentamento in molte parti del mondo dell’interesse a sviluppare la conoscenza della lingua oltre i livelli attuali.

L’Italia scende al 46esimo posto

In Italia la conoscenza dell’inglese non ha raggiunto un livello elevato. Il nostro Paese si colloca al 46esimo posto della classifica generale, perdendo 11 posizioni e scendendo ai livelli del 2019 e viene superato in Europa da Spagna, Ucraina, Albania e Russia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione in cui si parla meglio la lingua, seguito da Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Chiude la classifica regionale la Calabria. Guardando alle città, invece, Verona si colloca in testa, mentre fanalino di coda sono Napoli e Catania. Rimane dunque evidente la variazione di competenza tra nord e sud Italia.

L’intelligenza artificiale

Una grande novità degli ultimi anni è costituita dall’intelligenza artificiale, che può costituire un valido strumento per gli studenti e non solo, l’apprendimento delle lingue straniere. Nel report si afferma che gli assistenti AI standard, quando vengono invitati a insegnare ai loro utenti come migliorare la loro conoscenza dell’inglese, sono relativamente bravi ad analizzare i modelli, a individuare gli errori ripetuti e a spiegare le aree di debolezza, aiutando a evidenziare le abilità specifiche su cui le persone devono basarsi per migliorare la propria competenza.

