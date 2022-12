L’innovazione al centro della prima edizione di Healthcare Innovation Forum

(Adnkronos) – Sanità e innovazione al centro di

Healthcare Innovation Forum

, l’appuntamento alla sua prima edizione sulle innovazioni in campo sanitario che si terrà oggi, martedì 6 dicembre, dalle 10.30, all’Università Campus Bio-Medico di Roma (via Alvaro del Portillo, 21). Healthcare Innovation Forum, organizzato da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico partner accademico dell’iniziativa, nasce con l’obiettivo di analizzare le maggiori trasformazioni sul tema e le potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro.

Ad aprire i lavori Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico e dell’università Campus Bio-Medico di Roma, e Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nonché vicepresidente Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie), e a seguire il panel istituzionale a cui, dopo un contributo da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci, prenderanno parte: Eugenio Guglielmelli, rettore dell’Università Campus Bio-Medico; Vincenzo Denaro, direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico; Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr; Alessandro Francolini, amministratore delegato Cicero Digital Innovation Hub Lazio e vicepresidente Unindustria con delega ai rapporti Università, Ricerca e Trasferimento tecnologico.

Cinque i temi al centro del Forum, e su cui si strutturano le rispettive tavole rotonde: health open innovation, health and care 4.0, health and big data e IomT (Internet of medical Things), medicina di prossimità, terapie personalizzate e nuove frontiere del farmaco, mondo start-up del settore. Tanti i protagonisti tra stakeholder istituzionali e aziendali, accademici e rappresentanti del mondo associativo. Interverranno, tra gli altri: Massimiliano Ambra, staff di Rettorato – Innovazione e rapporti con l’industria, Università Campus Bio-Medico di Roma; Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, Chiara Colosimo, membro Commissione Affari sociali, Camera dei deputati; Luigi De Costanzo, direttore, Elis Innovation Hub; Mara Corbo, senior value & policy manager, Medtronic Italia; Andrea Leonardo, Healthcare sales director central-Italy, Engineering; Marco Spartà, product marketing e R&D Manager, Bioduct Srl.