Lino Scarallo, chi è lo chef ospite di Masterchef: ristorante e stelle Michelin

Fornelli sempre accesi, idee in movimento, genialità pronta ad essere metta su un piatto. Masterchef continua e come al solito metterà a dura prova i suoi concorrenti, che dovranno faticare parecchio per arrivare all’ambitissimo titolo di nono Masterchef italiano. Anche in questa edizione del talent show culinario sono tanti i talenti che si stanno mettendo in mostra.

Sono state già due le eliminazioni fino a questo momento, a cui se ne aggiungerà un’altra in arrivo nella puntata di giovedì 16 gennaio. Cuochi amatoriali ma passione da professionisti, e perché no, anche il livello potrebbe essere messo alla pari di chi svolge questo mestiere, anche se naturalmente manca l’esperienza.

Lino Scarallo ospite d’onore

L’ospite d’onore della puntata di Masterchef del 16 gennaio è lo chef stellato Lino Scarallo. Scopriamo quindi meglio chi è lo chef napoletano che affiancherà Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Canavacciuolo. Lino Scarallo sottoporrà i concorrenti ad un duro test con cui dovranno misurarsi per passare indenni la prova.

Chi è Lino Scarallo? Il suo motto recita che senza fatica non si va da nessuna parte, per questo da ragazzo mentre i suoi coetanei andavano in discoteca lui era dietro ai fornelli e solo così ha saputo raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Dopo gli studi all’istituto alberghiero Scarallo fa esperienza all’estero prima di tornare in Italia, dove inizia a lavorare ad Avellino al ristorante Maschera.

Il grande successo arriva nel 2008 quando riceve la stella Michelin per il suo ristorante Palazzo Petrucci, che dal 2016 si è spostato Villa Donn’Anna di Posillipo. Lino Scarallo è un classe 1973 e ha fatto la sua fortuna unendo tradizione e innovazione in modo sublime tanto da essere considerato uno dei migliori cuochi italiani del momento.