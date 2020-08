“L’Inps concede i Bonus ai parlamentari negandoli agli italiani in difficoltà?”, Salvini furioso con i ‘suoi’

Ospite di Agorà, su Raitre – che ‘ha colto l’occasione al volo’ – Matteo Salvini ha affrontato diversi temi ma, l’esordio – con un tono furibondo – è stato riservato ai suoi tre parlamentari coinvolti nella vicenda dei bonus: “Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili. Se qualcuno sbaglia in casa mia io sono inflessibile – ha avvertito il leader del Carroccio – Mi auguro che anche gli altri partiti politici siano egualmente fermi per dare un segnale di rispetto“.

Salvini: “Pensare che l’Inps ha negato i bonus agli italiani”

Quindi Salvini ha rincarato la dose affermando: ”Mi domando come l’Inps che ha negato i 600 euro a tanti piccoli imprenditori e a tante partite Iva e che non ha mai pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori italiani sia riuscita a pagarla ai parlamentari senza accorgersi di nulla, c’è qualcosa che non funziona non solo in Parlamento ma anche all’Inps” ha affermato il leghista, che ha poi annunciato: “Chiederemo a Tridico perché non ha pagato la cassa integrazione e ha pagato i bonus ai parlamentari”.

Quindi, sollecitato poi a misurarsi con i temi in primo piano in questi giorni, Salvini ha commentato:

Sul dl Agosto: “Ogni taglio di tasse ovunque venga applicato se diventa un fatto mi convince. Il problema è che questo governo ci ha preparato a tanti annunci. Mi permetto di diffidare delle chiacchiere del governo”.

La situazione della Scuola: “Mi permetto di diffidare di questo governo, con un ministro della scuola come la Azzolina che pensa di mettere i bambini nei bed and breakfast…o pensa ai banchi con le rotelle. Ma in che mani siamo?. Se la Azzolina continua così va a finire che mandiamo i bambini allo zoo”.

Tasse e fisco: “Se il governo dovesse proporre il taglio dell’Iva i voti Lega ci sono, lo abbiamo sempre detto. Ma dal governo solo annunci”.

Obbligatorietà del vaccino anti-Covid: “Io sono per la libertà di scelta, non sono mai per le cose obbligatorie, la gente deve poter scegliere. Gli italiani hanno dimostrato un senso di responsabilità incredibile, ora hanno il sacrosanto diritto di tornare a vivere mi sembra chiaro che non si può continuare a parlare di emergenza”.

Roma, ed il bis della Raggi: – “Serve un sindaco normale, Raggi non ne ha fatta una..politico o manager poco importa, l’importante è che sia una persona che faccia qualcosa per Roma”.

