L’Inter cerca l’alternativa a Lukaku: Inzaghi punta Caicedo

L’addio alla Lazio è stato brusco, improvviso. Ma Inzaghi non dimentica i 20 anni passati in biancoceleste. Forse anche per questo ha messo gli occhi su Felipe Caicedo, attaccante di scorta che sotto la sua guida, a Roma, ha vissuto le sue migliori stagioni. Il leitmotiv si è ripetuto per mesi: Caicedo entrava dalla panchina e risolveva le partite.

Potrebbe farlo anche a Milano, sponda Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un vice-Lukaku, un attaccante che possa dare il cambio al gigante belga, vera stella della squadra. Così Inzaghi ha fatto il nome di Caicedo, con cui ha lavorato negli ultmi tre anni. L’ecuadoriano è abituato a un ruolo da comprimario, lo ha fatto con Immobile, potrebbe ripetersi con Lukaku.

Sarebbe un colpo low-cost per l’Inter che sta cercando di abbattere i costi di una gestione esosa, pur continuando a puntare alla vittoria. Inzaghi seguirà la strada tracciata da Conte, non si discosterà dal 3-5-2 con cui i nerazzurri hanno giocato negli ultimi due anni. La rosa è stata costruita per quel modulo, Inzaghi è stato scelto anche per questo.

Il contratto di Caicedo con la Lazio scade nel 2022, i costi dell’operazione sarebbero ampiamente accessibili per l’Inter, che con ogni probabilità, a meno di clamorose cessioni, non regalerà grandi sussulti sul mercato. Aggiusterà la rosa con nomi mirati, come quello di Caicedo.