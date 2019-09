L’Inter non sbaglia, il derby sbatte sul palo: tutti i risultati del secondo turno di Serie A

Il manifesto perfetto per quest’avvio di Serie A non può che essere lo spettacolo offerto da Juventus e Napoli. La seconda giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra giganti, le pretendenti al titolo oltre all’outsider Inter. La squadra di Sarri e quella di Ancelotti hanno condensato in 90 minuti tutto il bello del nostro calcio.

Per un tempo la Juve è sembrata ancora un gigante impossibile da buttare giù, difficile anche solo da scalfire. Nella ripresa il Napoli ha preso le misure e spaventato il ‘mostro’ con tre gol in rapida successione che per poco non portavano al ko tecnico, se non fosse stato per lo sciagurato autogol di Koulibaly che ha regalato i 3 punti ai bianconeri.

Poche ore prima del big match era stato il Milan a regalare i primi sprazzi di nuova vita rossonera avviata con l’addio di Gattuso e l’arrivo di Giampaolo. Contro il Brescia i rossoneri hanno sofferto portando però a casa una vittoria importante che offre una pausa per le nazionali da vivere con un minimo di serenità in più.

Aggiornamento 9:00

Serie A, tutti i risultati

La domenica di Serie A ha visto come portata principale il derby di Roma, fermato dal palo e dalla poca convinzione della Lazio. I biancocelesti sonno apparsi infatti più in forma, come lasciava intuire la netta vittoria con la Samp, ma non sono riusciti a capitalizzare le tante occasioni create, che per quattro volte sono state disinnescate dai pali.

La Roma è passata in vantaggio, Luis Alberto ha acciuffato il pari fissando il risultato sull’1-1. Un risultato che non scontenta nessuno, ma che amplifica i rimpianti della Lazio.

Non sbaglia l’Inter, che anche con un pizzico di sofferenza vince a Cagliari e non molla la vetta della classifica. Decisivo ancora Lukaku, il nuovo acquisto nerazzurro tanto voluto da Conte che non smette di punire i portieri avversari. Di seguito i risultati di tutte le gare del secondo turno di Serie A.

Bologna-Spal: 1-0

Milan-Brescia: 1-0

Juventus-Napoli: 4-3

Lazio-Roma: 1-1

Udinese-Parma: 1-3

Cagliari-INter: 1-2

Genoa-Fiorentina: 2-1

Atalanta-Torino: 2-3

Lecce-Hellas Verona: 0-1

Sassuolo-Sampdoria: 4-1