L’Inter supera anche il Napoli: è ancora testa a testa con la Juve

Chi pensava che l’anno nuovo avesse esaurito la voglia di sognare da parte dell’Inter si sbagliava, la squadra di Conte è più viva che mai. Lo ha dimostrato anche contro il Napoli, al San paolo. Un campo storicamente difficile, non per Lukaku e compagni, che hanno dimostrato ancora una volta di poter competere ad armi pari contro la corazzata Juventus.

Battere il Napoli non è mai facile, soprattutto considerata la qualità della rosa a disposizione di Gattuso, che deve ancora trovare l quadratura giusta per una rosa costruita per ambire allo scudetto e che attualmente si trova fuori anche dalla zona europea. Un tonfo fragoroso che ha portato all’esonero di Ancelotti e all’arrivo di Ringhio.

“Giochiamo a memoria”

L’Inter gioca a memoria, come affermato da Conte. Si è visto anche al San Paolo, dove la squadra nerazzurra ha imposto la propria supremazia tecnica e territoriale. Nel primo tempo la doppietta di Lukaku ha portato la partita sui binari nerazzurri, il gol di Milik ha riportato la gara in bilico. Nella ripresa la rete di Lautaro Martinez ha chiuso definitivamente i conti.

Una vittoria fondamentale quella conquistata dall’Inter, come raccontato da Conte al termine della gara: “Sicuramente questa è una vittoria importante. Vincere a Napoli non è mai semplice per nessuno, visto e considerato ciò che hanno fatto gli azzurri negli ultimi anni, e la distanza che c’era con l’Inter. Quest’anno abbiamo ridotto questo gap ed è già un traguardo importante”, ha analizzato l’allenatore nerazzurro.