L’inverno è davvero finito? Le previsioni meteo di oggi in Italia

(Adnkronos) – L’inverno è davvero finito? Se la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sono contrassegnati dalla presenza dell’anticiclone Zeus con temperature miti e alte rispetto alla media stagionale, secondo gli esperti questa fase e stabile potrebbe tuttavia non durare ancora a lungo. E intanto arriverà qualche nuvola e un po’ di pioggia. Questo il quadro meteo delineato per la giornata di oggi, 1 febbraio, ma anche per domani e le giornate a venire.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma intanto la persistenza dell’anticiclone nordafricano Zeus sul nostro Paese, almeno per un’altra settimana.

All’interno di questa fase stabile e decisamente calda, soprattutto in montagna con 7-8 gradi di massima a 2500 metri , ci saranno però alcune eccezioni. Intanto, nelle prossime ore è atteso un passaggio nuvoloso da nord a sud con un leggero calo termico, ma con pochissime precipitazioni limitate ai rilievi alpini orientali di confine, in pratica in Alto Adige.

Venerdì 2 febbraio questo passaggio nuvoloso sarà già un ricordo con il ritorno del sole quasi ovunque, salvo per qualche timido addensamento sul Basso Adriatico accompagnato da un vento moderato a tratti teso. Ma come sappiamo, il 2 febbraio si festeggerà la Candelora, data importante per i meteorologi; anche negli Stati Uniti e in Canada il 2 febbraio significherà molto per le previsioni, con il ‘Giorno della Marmotta’: se il simpatico roditore emergerà dal suo rifugio senza vedere la propria ombra (tempo nuvoloso) l’inverno finirà presto, se invece vedrà la sua ombra (perché è una bella giornata) l’inverno continuerà per altre 6 settimane.

Essendo italiani, seguiamo però i nostri detti popolari della Candelora, tra l’altro più o meno simili al segnale della ‘Marmotta’ americana. Quest’anno, come detto, in Italia è previsto tanto sole per la Candelora quindi potrebbe accadere tutto il contrario: l’inverno potrebbe durare ancora a lungo stando ai proverbi popolari e anche alle prime proiezioni che vedono un sensibile peggioramento freddo dal 10 febbraio circa.

Intanto, con tutta questa stabilità e con l’anticiclone ad oltranza, è a rischio la nostra salute: l’inquinamento causato dall’accumulo di polveri sottili (inquinamento dovuto a gas di scarico delle macchine, riscaldamento, industrie e via dicendo) continuerà ad aumentare nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Non ci resta dunque che sperare nella ‘Marmotta’ e nei detti popolari italiani: con una fase invernale più perturbata potremmo rivedere la neve, la pioggia e l’aria più pulita; meglio tardi che mai dopo un inverno decisamente fiacco e monotono.

Giovedì 1. Al nord: tante nubi, meno nebbie; neve sulle Alpi orientali di confine. Al centro: cielo via via più coperto. Al sud: nubi irregolari.

Venerdì 2. Al nord: cielo a tratti nuvoloso salvo locali nebbie. Al centro: tutto sole e clima piacevole. Al sud: nubi più diffuse, ventoso.

Sabato 3. Al nord: cielo poco nuvoloso salvo nebbie. Al centro: tutto sole e clima piacevole. Al sud: soleggiato e mite.

Tendenza: domenica con tanto sole, salvo nebbie in Pianura Padana e nubi basse tra Liguria di Levante e Toscana dove sarà possibile della pioviggine.