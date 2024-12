Lions Club Civitavecchia Porto Traiano in festa per la sua Charter

CIVITAVECCHIA – Venerdì scorso il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha festeggiato la sua Charter, la nascita, avvenuta nel 1988, in un clima di serenità e cordialità. Erano presenti, oltre a numerosi soci con le mogli, autorità lionistiche, il presidente di Zona Walter Zambelli con la signora Paola, civili, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, Giancarlo Drosi, e la presidente della Fi.da.pa, Laura Gurrado. In assenza per un’indisposizione del Socio Fondatore, Pietro Messina, hanno preso la parola il presidente, Gianfranco Ciatti, che con commozione ha ricordato il passato dell’associazione, con i gemellaggi con Montefiascone, Barcellona, il Gaudi’, e Olbia e ha tracciato le linee dell’attuale anno di attività. Il Sindaco ha lodato gli interventi dei Lions nelle numerose problematiche della società odierna, mentre la socia Primula Ferranti ha parlato come testimone attivo per oltre trenta anni nelle vicende del club. Ha ricordalo che compito dei clubs è servire, con modestia e serietà nel lavoro, che riparare i danni che il Ponte ha subito durante l’alluvione è una priorità e che molto si ottiene con la collaborazione e concordia. Il presidente della Zona 4A ha sottolineato i legami tra i club delle località inserite nel territorio e della sua personale sensibilità di fronte alle finalità e difficoltà del Ponte, augurando un futuro ricco di successi. Al tocco finale della campana tutti i presenti erano contenti dell’incontro caratterizzato da elegante sobrietà, spontaneità e concordia, disposti all’impegno nel futuro.