L’Italia si qualifica se… le combinazioni vincenti per Euro 2020

Sei su sei, punteggio pieno e un ottimismo smarrito da tempo. L’Italia si sta col tempo riprendendo il posto che gli spetta: ossia uno spazio tra le migliori nazionali d’Europa. La mancata qualificazione ai Mondiali è una ferita ancora aperta, la nazionale di Mancini la sta rimarginando a suon di vittorie.

Come quella di ieri con la Finlandia, arrivata nei minuti conclusivi grazie ad un rigore generoso, ma comunque meritata. Tre punti che proiettano gli azzurri verso una qualificazione ormai solo da notificare in attesa che la matematica faccia il suo corso.

Con sei punti di vantaggio sulla seconda e nove sulla terza, infatti, solo una catastrofe potrebbe impedire all’Italia di ottenere il pass per gli Europei 2020, che arriverebbe con una vittoria nelle prossime quattro gare, a partire dal prossimo impegno con la Grecia.

Italia, le combinazioni per la qualificazione

1) L’Italia si qualificherebbe ai prossimi Europei itineranti in caso di vittoria sulla Grecia e contemporanea sconfitta della Finlandia (seconda) con la Bosnia

2) L’Italia si qualificherebbe ai prossimi Europei se vince con Grecia e l’Armenia non ottiene i tre punti contro il Liechtenstein. In caso di pareggio o sconfitta, infatti, l’Armenia non avrebbe più la possibilità di insediare l’Italia per la qualificazione.