Lite Agnelli-Conte, la decisione del Giudice sportivo

Il Giudice sportivo non ha preso nessun provvedimento nei confronti di Conte e Agnelli. Nessuna squalifica per l’allenatore e nessun provvedimento per il presidente, nel referto non c’è traccia della furiosa lite tra i due. Eppure non se le sono mandate a dire: ci sono immagini chiare. C’è un ‘vaffa’, un ‘cog…ne’, e anche un dito medio alzato.

Eppure l’arbitro e il quarto uomo non hanno visto e segnalato niente. Così il caso Conte-Agnelli potrebbe finire sula scrivania della procura federale, come successo per la lite tra Ibrahimovic e Lukaku. Anche in quel caso il referto del giudice sportivo non riportava nulla del diverbio tra i due attaccanti, e ora a indagare è la Procura Figc.