Lite Canalis-Corvaglia: secondo alcuni dietro la fine dell’amicizia, una diatriba legata all’ex di Maddalena (Stef Burns), chitarrista di Vasco 

Il magazine MOW (mowmag.com) pubblica un’indiscrezione circa la rottura tra le due storiche ex “veline” del programma Striscia La Notizia di Mediaset, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Secondo il magazine lisfestyle di AM Network tra le due ex inseparabili amiche la crisi sarebbe giunta per questioni di cuore: un’indiscrezione shock, che tira in ballo Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi ed ex compagno della velina bionda.

Ecco il link:

https://mowmag.com/attualita/perche-corvaglia-e-canalis-hanno-litigato-forse-c-e-di-mezzo-il-chitarrista-di-vasco-rossi

Max