Lite finisce in tragedia a Portonaccio: cosa è successo

Lite tra vicini finita in tragedia a Portonaccio. Un uomo di 50 anni, Alessandro Cocco, è stato trovato morto nell’androne condominiale del palazzo dove viveva. Un secondo condomino, di 47 anni, è stato fermato e portato in commissariato. Dubbi sulla realtà dell’accaduto nella serata di ieri, in via Ettore Bertolè Viale.

Dalle prime informazioni, i due avrebbero avuto un’accesa discussione, finita in lite ma non è chiaro se ci sia stato o meno scontro fisico. Al momento non è da escludere che la vittima sia stata colpita da un malore.

Seguono aggiornamenti