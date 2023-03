Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre inchiesta

(Adnkronos) – La Procura Federale della Figc, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto uomo: Marco Serra. Mourinho è stato espulso dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto con Serra. Al termine della gara l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto in modo onesto cosa mi ha detto e come me l’ha detto. Vorrei sapere se ci sono degli audio, ma mi hanno detto che quello che dicono gli arbitri non è registrato”.