Lite nel camper fra due sbandati afghani finisce nel sangue. Arrestato per omicidio un 36enne

Lite nel camper fra due sbandati afghani finisce nel sangue. Arrestato per...

Sicuramente un bicchiere di troppo, ma anche una ‘convivenza’ dura da condividere, specialmente negli spazi ridotti di un camper malandato, e parcheggiato a Tor Marancia, a pochi passi dell’ex Fiera di Roma.

Protagonisti del ‘fattaccio’, due cittadini afgani, che alcuni testimoni hanno visto ‘rincasare’ nel mezzo, fermo da anni in via di Santa Petronilla, dopo essere stati ad acquistare del tabacco.

Esattamente non si conoscono le ragioni dell’ennesima lite, ma sicuramente si ha idea della ferocia scatenata: uno dei due ha impugnato un coltello per poi sferrare qualcosa come 30 fendenti all’altro.

Accoltellato nel camper: una furibonda lite che attirato l’attenzione di residenti e passanti

Ovviamente la dinamica della lite (in crescendo), ha attirato l’attenzione di alcuni residenti a passanti, che hanno subito avvertito le forze dell’ordine. Nel frattempo la vittima, raccolte le sue ultime forze è riuscito ad aprire la porta del camper, per poi crollare a terra in un lago di sangue.

Accoltellato nel camper: gli agenti hanno trovato l’assassino con ancora l’arma in mano

Gli agenti della Sezione Volanti, del Distretto Tor Carbone e Commissariato Colombo, hanno trovato il 36enne A.R. che aveva ancora il coltello in mano. A terra un bastone, a testimonianza che i due si era affrontati con inaudita violenza. L’uomo è stato subito portato via.

