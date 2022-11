Litorale Anzio – Alessandri: “Dalla Regione Lazio oltre 3 mln per messa in sicurezza e tutela della costa”

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza e la tutela del tratto di spiaggia tra Tor Caldara e Capo D’Anzio programmati di concerto con il Comune di Anzio e per i quali la Regione Lazio ha stanziato € 3.200.000,00.

“Con questo intervento andiamo a contrastare il fenomeno dell’erosione di una porzione di costa di grandissima importanza per il territorio e per i cittadini, mettendola in sicurezza soprattutto in occasione di mareggiate che mettono in pericolo le case e la strada sovrastanti”, ha dichiarato l’Assessore Regionale ai lavori pubblici e tutela del territorio Mauro Alessandri durante un sopralluogo dei lavori per il posizionamento di “pennelli” protettivi a tutela della costa di Anzio.

“Un intervento atteso da tempo – ha concluso Alessandri – grazie al quale andremo a piazzare 9 nuovi pennelli realizzati con massi naturali e di una lunghezza variabile tra gli 85 e i 105 metri, che si aggiungeranno ai 6 pennelli già creati per proteggere in maniera ottimale questo tratto di litorale compreso tra Tor Caldara e Capo D’Anzio, per una lunghezza di circa 4 Km”.

Max