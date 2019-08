Littizzetto: video-appello per la Open Arms

Mentre la grande nave alterna piccoli spostamenti alla rada, nel Paese si moltiplicano i messaggi di solidarietà e, soprattutto, gli appelli al governo italiano, affinché si adoperi per una rapida e serena soluzione della ‘questione Open Arms‘.

Tra le varie, l’iniziativa ‘Siamo tutti Open Arms’, alla quale hanno aderito diversi personaggi del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo.

L’ultimo segnale di solidarietà in tal senso, viene attraverso un video oggi caricato da Luciana Littizzetto, e subito condiviso dalla scrittrice Michela Murgia.

“In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete ‘in’ mare. E’ molto diverso”, afferma la co-conduttrice di ‘Che tempo che fa’, “e lo siete da molto tempo, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile. Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido. Voi siete coraggiosi – prosegue poi la Littizzetto – sappiate che c’è un sacco di gente che è con voi. Vi aspetto! Vi aspetto a terra!”.

Max