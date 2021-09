“La Corte ha stabilito che è ragionevole presupporre che, nell’avvelenare Litvinenko, gli assassini abbiano agito come agenti dello Stato russo. Si nota che il governo russo non ha fornito nessun’altra spiegazione degli eventi convincente e soddisfacente in grado di contrastare le conclusioni dell’inchiesta britannica“. Già da quel 2006 era stata in primis l’inchiesta pubblica inglese a rivelare che quell’omicidio era frutto di un preciso piano ordito da altri’.

Litvinenko, l’ex agente dell’intelligence di Mosca aveva chiesto asilo poltico a Parigi

Per ‘altri’, ha quindi stabilito oggi la Corte europea dei diritti umani, si intende la Russia: partì dal Cremlino l’ordine di ‘farla pagare’ all’ex agente segreto russo Aleksandr Litvinenko. Di lì anche la ‘particolarità’ e le modalità di quell’orribile eliminazione: l’uomo fu infatti ‘avvelenato’ dal polonio.

L’ex agente dei servizi di sicurezza russi che aveva ricevuto asilo in Gran Bretagna era stato infatti avvelenato con il polonio

Quindi come spiega la sentenza, di fatto la Russia ha violato la Carta europea dei diritti fondamentali, visto che non ha saputo fornire tutte le informazioni richieste in un caso giudiziario, e di non aver quindi tenuto in considerazione il rispetto di Litvinenko

Dal canto suo Marina Litvinenko (meglio conosciuta come Maria Anna Carter), in tutti questi anni ha continuato a battersi (sia in Gran Bretagna che all’estero, con l’intento di arrivare quanto prima alla verità.

Litvinenko, la Corte Ue ritiene che fu assassinato da Lufovoi e Kovtunper per conto della Russia

Così, ”La Corte ritiene che vi sono elementi di a Dulce Litvinenko Lufovoi e Kovtun, nell’avvelenare c, abbiano come agenti della Russia“. “La Corte ha anche rilevato che le autorità russe non hanno portato a termine una inchiesta interna efficace in grado di stabilire i fatti e, dove appropriato, l’identificazione e la punizione, delle persone responsabili dell’assassinio”.

