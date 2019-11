Live-Non è la D’Urso, anticipazioni 18 novembre: Heather Parisi, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri tra gli ospiti

Arriva un’altra attesa puntata di Live-Non è la D’Urso, il celebre programma record di ascolti di Canale 5 condotto, appunto, da Barbara D’Urso che ogni settimana tiene incollati allo schermo numerosissimi appassionati.

Cosa bolle in pentola? Cosa ci sarà da vedere nel prossimo appuntamento televisivo con il Live della D’Urso? Ecco tutte le anticipazioni della puntata di questa sera, 18 novembre 2019. In studio ci saranno, tra gli ospiti, Heather Parisi, Sgarbi e Feltri.

Live-Non è la D’Urso, anticipazioni 18 novembre: Heather Parisi, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri in studio. Temi e argomenti della puntata

Dunque sveliamo le anticipazioni di ‘Live-Non è la D’Urso’ puntata del 18 novembre: come detto saranno ospiti Sgarbi, Heather Parisi e Feltri.

Tutto pronto dunque: dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’. Lo show di questa sera promette scintille. In primis sarà ospite Heather Parisi. La showgirl, che in questo momento vive a Hong Kong, parteciperà al programma in compagnia del marito e dei figli.

In pratica per la famiglia Parisi è la prima volta in televisione al completo: tutti loro si confronteranno con le famigerate ‘5 sfere’. Ma poi l’adrenalina del programma crescerà con la partecipazione di Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi.

Aggiornamento ore 5,31

La presenza dei due ‘vulcanici’ Vittorio promette scintille nel corso del programma della D’Urso. Si tratta, come sanno i telespettatori, di due tra i personaggi più eclettici e ‘iracondi’, per così dire del panorama televisivo italiano. Anche loro, come Heather Parisi, dovranno vedersela con le 5 sfere. Su che cosa verranno interrogati Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri?

Intanto, quando a Heather Parisi, non si potrà non parlare, stando anche ai rumors, sulle punzecchiature tra lei e Lorella Cuccarini.

Heather Parisi è molto attesa per la puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’ perchè sarà accanto al marito e ai suoi figli rispondendo ai solletici quesiti delle persone famose che, pare, finiranno per toccare il discusso tema della maternità a 50 anni.

aggiornamento 9,10

Come noto, nei giorni precedenti alla puntata, Heather Parisi ha ancora finito per lanciare una frecciatina alla collega Lorella Cuccarini. In particolare in una recente intervista a Verissimo, Heather Parisi aveva detto di essere indifferente nei riguardi della conduttrice de ‘La vita in diretta’. Come se non bastasse lo scorso 16 novembre, la stessa showgirl ha riaperto la questione, senza però mai nominare la Cuccarini e ha detto su Twitter che “l’indifferenza è un atto di carità.

Si può immaginare che nell’ospitata a Live-Non è la D’Urso è possibile da Barbara D’Urso sarà sollecitata a ritornare sulla questione.

A Live-Non è la D’Urso, poi, come detto, arriverà il momento del critico d’arte Vittorio Sgarbi e del giornalista Vittorio Feltri.

I due, celebri tra le altre cose per le numerose sfuriate saranno, per una serata, una sorta di ‘coppia’ per sfidare le sfere.

Non solo, ci sarà, stasera, anche Taylor Mega, e ancora Laura Desirèe, la ragazza star di ‘Naked News’, notiziario canadese famoso a causa delle sue conduttrici-spogliarelliste.

Aggiornamento ore 15,55