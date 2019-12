Torna questa sera in TV Live Non è la d’Urso, il noto contenitore condotto dal Barbara D’Urso sempre più apprezzato e seguito da un crescente numero di persone. Quali saranno i temi, gli ospiti e le vicende che verranno trattate in questa puntata?

E’ presto detto: ecco un nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in particolare riferimento agli ospiti che questa sera, 9 dicembre 2019, saranno nel salotto di Barbara D’Urso. Di chi si tratta? Eccoli.

Live Non è la d’Urso, anticipazioni ospiti 9 dicembre 2019: Asia Argento e Vladimir Luxuria, argomenti, spoiler, cosa accadrà

Asia Argento e Vladimir Luxuria sono tra gli ospiti più attesi della prossima puntata di Live non è la d’urso che arriva questa sera in TV su canale 5 come di consueto in prime time.

Barbara D’urso nel suo programma come al solito promette di affrontare una vasta gamma di temi ed argomenti che toccano alcune delle corde intorno a cui si sono mostrarti particolarmente sensibili i telespettatori. Il format, riconosciuto e riconoscibile per stile e composizione ormai rodati nel tempo, si presta ancora una volta a una serata ricca di spunti e di emozioni.

Quali saranno per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli argomenti legati agli ospiti che prenderanno la scena nello studio di Barbara d’Urso? Nella puntata lunedì 9 dicembre 2019 in prima serata, come già del resto era stato annunciato ci saranno le vibranti partecipazioni di Asia Argento e Vladimir Luxuria.

Le quali si scontreranno contro cinque sfere: come noto, dietro ogni sfera si celano domande spesso spinose, sferzanti, o comunque argomenti scottanti attorno a cui la recente vita dei personaggi in questione è ruotata.

Per esempio Luxuria, tornerà a parlare in studio dopo quanto accaduto qualche lunedì fa, e ad alcune ruggini che erano saltate in copertina. Dopo il chiarimento con la conduttrice a Domenica Live, su cosa verteranno le discussioni tra le due? Ecco un’altra delle tematiche chiave che andranno analizzate al di là di tutte le anticipazioni possibili e gli spoiler.

Del resto sono tanti i temi e ospiti che Barbara d’Urso ha voluto mettere insieme per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso del 9 dicembre 2019. Quali? Per esempio nel salotto di Barbara, ci sarà anche Antonio Razzi. Si promettono scintille.

Ci saranno anche altri ospiti, ovviamente nel salotto di Barbara D’Urso. Oltre ai principali di cui sopra, altri protagonisti della puntata saranno Amedeo Minghi e Patty Pravo. La cantante farà una confessione decisamente choc che sicuramente lascerà i telespettatori a bocca aperta e potrebbe essere legata anche a recenti dichiarazioni piuttosto sopra le righe.

E poi ancora, nella puntata del 9 dicembre 2019 si dovrebbe parlare anche di chirurgia estetica. Dopo la puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha chiesto al dottor Lorenzetti di tenersi libero per la serata.

Si parlerà pare di chirurgia estrema. Ci saranno la donna drago, che si è tatuata addirittura gli occhi, i gemelli botox dalla Germania e la Barbie napoletana.

Altro argomento, lo scontro fra i Vip ricchi come Taylor Mega e i Vip ormai decaduti e che si lamentano di non lavorare più e di non aver di ché campare.

