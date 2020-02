Live – Non è la D’Urso, anticipazioni puntata 16 febbraio: Morgan ospite di Barbara d’Urso, risposta a Bugo che va dalla Venier a Domenica In

Un botta e risposta continuo, una ‘battaglia’ a distanza che dal punto di vista degli ascolti, non c’è dubbio, farà piacere a chi vuol vedere numeri in crescita.

Questa sera su Canale 5 dalle ore 21.15 ritorna un nuovo appuntamento davvero ricco di sorprese e di emozioni, di pathos e di approfondimenti con Live – Non è la D’Urso.

E chi ci sarà come ospite? In studio tornerà Morgan e la sua presenza, agli occhi dei telespettatori, suona quasi come una risposta diretta alla presenza di Bugo a Domenica in da Mara Venier. Cosa ci aspetta, dunque, dalla d’Urso? Cosa dirà Morgan?

Nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show notissimo di Barbara D’Urso. Il momento clou della trasmissione, a quanto pare, sarà quando in esclusiva, in studio, Morgan tornerà a raccontare la sua versione della faccenda relativa alla squalifica dal Festival di Sanremo 2020.

Morgan affronterà 5 sfere e incontrerà la madre, Luciana Colnaghi.

Non finisce qui perchè poi Nina Moric si sottoporrà alla macchina della verità; intanto, l’ex fidanzato Luigi Favoloso si lascerà andare a un confronto con i suoi genitori, Loredana Fiorentino e Michele Favoloso. E poi, dalla casa di Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso accoglierà Barbara Alberti per un confronto con Francesca Cipriani. Fiore Argento poi parlerà del suo rapporto con il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane.