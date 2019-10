Live non è la D’Urso, anticipazioni puntata di lunedì 28 ottobre: in studio la donna gatto. Spoiler su Tony Colombo e Tina Rispoli

Live non è la D’Urso, anticipazioni puntata di lunedì 28 ottobre: in...

Torna questa sera, dopo le modifiche di palinsesto Live non è la D’Urso. L’appuntamento col noto rotocalco è dunque per il Lunedì e già impazzano le voci su spoiler, rumors e anticipazioni sulla puntata.

Che cosa accadrà nella puntata di lunedì 28 ottobre? Una delle più certe anticipazioni è che in studio ci sarà la donna gatto. E poi si parlerà di Tony Colombo e Tina Rispoli.

Ma ecco, nel dettaglio, tutte le Anticipazioni su Live non è la D’Urso di lunedì 28 ottobre, i temi e gli argomenti e gli altri ospiti.

Live non è la D’Urso, anticipazioni puntata di lunedì 28 ottobre: in studio la donna gatto. Si parla di Tony Colombo e Tina Rispoli e non solo

La ‘Donna Gatto’ sarà ospite di Live non è la D’Urso nella puntata di lunedì 28 ottobre. Barbara D’Urso, con il suo Live non è la D’Urso, va in onda il lunedì abbandonando dunque la domenica. E’ la prima volta in questa stagione: il suo Live cambia giorno e si presenta puntuale oggi, lunedì 28 ottobre alle ore 21:25.

La nuova puntata dello show della D’Urso vanta come sempre tanti ospiti e tematiche ad ampio spettro: uno dei momenti clou sarà la presenza della ‘Donna Gatto’.

Si parla, nel caso, di bellezza estrema: per la prima volta in Italia, arriva la ‘donna gatto’; Jocelyn Wildenstein (il vero nome della donna) ha 79 anni ed è famosa in tutto il mondo perché accusata di essersi sottoposta a decine di interventi chirurgici per cercare di somigliare a un gatto.

A parte il fidanzato (il designer di moda Lloyd Klein) anche la donna, tempo fa, aveva negato al Daily Mail di essersi mai sottoposta a interventi chirurgici. Chi avrà ragione? Ma la ‘Cat-Woman’ non sarà l’unico argomento di giornata.

Barbara D’Urso parlerà anche di Tony Colombo e Tina Rispoli: il primo è un cantante neomelodico, la seconda è la moglie (e vedova del boss di camorra Marino). Ad annunciare che si parlerà di loro è stata proprio Barbara D’Urso attraverso una storia Instagram pubblicata pochi minuti fa sui suoi profili.

I due sono finiti in prima pagina quando in primavera, il loro matrimonio suscitò polemiche a fronte delle mancate autorizzazioni e di uno scambio di battute acceso con il Sindaco di Napoli De Magistris.

Di recente però i due sono stati al centro di una indagine del network Fanpage dal titolo ‘Camorra Entertainment’ che analizza le frequentazioni della coppia.

Occhio poi alla parte del programma legata alle ‘cinque sfere’: chi, dopo personaggi Pupo, Vittorio Sgarbi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Per scoprirlo, l’appuntamento è per questa sera 28 ottobre su Canale 5 con Live non è la D’Urso.