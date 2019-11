Live – Non è la D’Urso anticipazioni puntata di oggi lunedì 4 novembre 2019: ospiti Marco Carta, Cicciolina, Eva Henger e Lucas Perracchi

Nuovo appuntamento questa sera con la trasmissione seguitissima di Barba D’Urso e il suo Live. Cosa accadrà nella puntata odierna? Semplice.

Ecco dunque un nuovo appuntamento con il Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di oggi lunedì 4 novembre 2019 tra gli ospiti Marco Carta dopo la sentenza controversa.

Dalle 21.30 su Canale 5 andrà in onda Live – Non è la D’Urso: spazio, e molto, per un’intervista esclusiva il cantante Marco Carta dopo la fine del processo riguardante il presunto furto alla Rinascente. Carta sarà ospite a Live – Non è la D’Urso e spiegherà nel dettaglio alla conduttrice e al suo pubblico quella che è la sua verità ed il suo stato d’animo di questi ultimi difficili periodi, in cui ha dovuto affrontare questa difficile vicenda legale.

“È finito un incubo. Oggi non ce la faccio a parlare, sono provato dalla felicità ma provato”. I legali si sono detti soddisfatti: “Siamo molto soddisfatti dall’assoluzione. Dalle immagini era chiaro fin dal primo momento e oggi e lo dice un giudice, ora lasciato ai suoi successi professionali”.

Sarà ospite della puntata di lunedì 4 novembre 2019 di Live – Non è la d’Urso anche Cicciolina per parlare della questione che ha recentemente interessato il figlio.

Saranno ospiti anche Eva Henger e Lucas Perracchi che si confronteranno nell’ascensore. Dopo le dure accuse rivolte dalla Henger nei confronti del ragazzo, che nell’ospitata a Domenica Live della scorsa settimana ha parlato dei danni che tali affermazioni stanno avendo anche sul piano professionale, i due cercheranno di chiarirsi ed arrivare ad un punto d’incontro attraverso il confronto nel salotto di Barbara d’Urso. Il nuovo l’appuntamento con Live – Non è la d’Urso è per lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21:30 su Canale 5.