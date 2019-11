Live Non è la D’Urso, anticipazioni puntata di questa sera 11 Novembre 2019: ospiti di Barbara D’Urso, e argomenti, Gabriel Garko, Magalì, Diego Armando Maradona

Live Non è la D’Urso, anticipazioni puntata di questa sera 11 Novembre...

Sarà come sempre scoppiettante, ricca, variegata e imperdibile la puntata di lunedì 11 novembre di ‘Live Non è la D’Urso’. Il noto programma della apprezzatissima Barbara D’Urso ritorna anche questa sera puntuale alle 21:25 su Canale 5.

Come noto l’appuntamento con ‘Live Non è la D’Urso‘ ha avuto un cambiamento di giorno per perfezionare il complessivo disegno dei palinsesti Mediaset. Il programma di Barbara D’Urso continua ad essere un traghettatore di grandi consensi e un appuntamento imperdibile.

Basti pensare allo scorso anno, quando per esempio esplose il caso Pamela Prati, quando il format divenne seguitissimo. Ma che cosa c’è da aspettarsi dalla puntata di questa sera. Ecco le anticipazioni e gli spoiler sugli argomenti e sugli ospiti di questa sera.

Live Non è la D’Urso, anticipazioni puntata di questa sera 11 Novembre 2019: ospiti di Barbara D’Urso,Gabriel Garko, e Magalì presunta figlia di Diego Armando Maradona

Ecco cosa bolle in pentola per la nuova puntata, l’ospite di punta sarà l’attore Gabriel Garko. Con il bel Gabriel, Barbara D’Urso si intratterrà parlando della carriera, del suo futuro e della vita privata.

Secondo indiscrezioni, Gabriel Garko potrebbe rivelare il nome della persona della quale è innamorato.

Molti sono i rumors intorno ai Live della D’Urso che ci aspetta questa sera in Tv a canale 5. Infatti si parlerà molto, a quanto emerge, di sentimenti e di relazioni del bell’attore. Stando alcuni ‘ben informati’ parrebbe addirittura che Garko si sia sposato con delle nozze segrete.

In verità, negli ultimi tempi questo fatto è stato smentito dallo stesso attore, che a ‘Domenica In’ negò fortemente pur ammettendo la volontà di mettere su famiglia e di essere innamorato. Ma di chi?

Alcuni esperti di gossip hanno sospettato che Gabriel Garko possa essersi innamorato di Gabriele Rossi, attore con il quale recitò nella fiction ‘Onore e Rispetto’ e con il quale ha instaurato un profondo legame. Ma sarà vero?

Ecco su cosa indagherà la puntata di ‘Live Non è la D’Urso’. Naturalmente sono molto alte le quote circa un altro tema: certamente Gabriel Garko potrebbe parlare anche di Eva Grimaldi e del rapporto della stessa con la sua attuale moglie.

Si sa che Garko e la bella Eva erano infatti fidanzati e dopo la rottura hanno vissuto un fasi complicate. Ora sembrano essere in buoni rapporti, tanto che Gabriel è stato il testimone di nozze proprio di Eva Grimaldi nel matrimonio tra l’attrice e Imma Battaglia.

Secondo alcuni spoiler non confermati, pare possibile che la stessa Eva Grimaldi possa apparire in puntata. Non avendo più problemi relazioni con Garko, è presumibile ipotizzare che Eva Grimaldi possa inviare un messaggio a Gabriel Garko. L’attore, poi, nel finale del suo intervento, incontrerà nel famigerato ascensore del programma anche due sue fan.

Non ci sarà solo Gabriel Garko: in studio, dalla D’Urso, tra gli altri, Magalì. Barbara D’Urso, infatti, dovrebbe incontrare anche Magalì, una ragazza che afferma di essere figlia di Diego Armando Maradona.

La ragazza farà la sua più che ovvia richiesta: quella di essere riconosciuta dall’ex Pibe de Oro, che fino a questo momento non è intervenuto sulla vicenda. Della storia si sono occupati molti quotidiani nazionali ed internazionali.

Durante la puntata, poi, non mancheranno le consuete cinque sfere. Come è toccato a Pupo, Salvini e la Meloni, oggi toccherà alla coppia Stefania Pezzopane (deputata del Partito Democratico) e Simone Coccia a confrontarsi con le sfere.

I due, compagni da tempo, sono criticati per la differenza d’età e sono spesso al centro del gossip per voci di tradimenti da parte di lui.

Per concludere , Barbara D’Urso ritorna anche sul tema delle suore incinte.

