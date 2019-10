Live Non è la D’Urso, cambio giorno in palinsesto: ecco quando andrà in onda e perché

Live Non è la D’Urso, cambio giorno in palinsesto: ecco quando andrà...

Live Non è la Durso cambia giorno: La trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’ viene spostata e dunque cambia giorno di programmazione. Sono in atto, in queste giornate, delle profonde trasformazioni in palinsesto nella rete ammiraglia Mediaset.

Per esempio, Canale 5 sposta la De Filippi, sostituisce le conduzioni e adesso modifica la messa in onda di Barbara D’Urso. Ma perché? Cosa succede? E da quando? Ecco cosa c’è da sapere al riguardo.

Una novità interessa la seguitissima trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso‘ ed i palinsesti di Canale 5. Il Biscione ha già attuato una variazione importante, complice l’inattesa serie di ‘scoppole’ che ‘Amici Celebrities’ si è ritrovato ad incassare dalla eccellente concorrenza rappresentata da Alberto Angela e dalla sua trasmissione ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’. ‘Ulisse’ va in onda ogni sabato sera su Rai 1 e le recenti sconfitte Auditel hanno costretto i dirigenti Mediaset ad optare per una importante variazione.

Maria De Filippi passa infatti al più malleabile mercoledì sera. Ma la mancata partenza della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ porta al contempo all’insorgere di un vuoto importante. Vuoto che sarà colmato da ‘Non è la D’Urso’ il lunedì sera.

Lo spostamento dalla domenica al primo giorno della settimana da parte di ‘Carmelita’ dovrebbe essere ufficializzato a partire dal prossimo 28 ottobre. Il GF Vip partirà invece a gennaio. Per quanto riguarda la domenica sera, su Canale 5 potrebbe andare in onda un film oppure ‘L’Isola di Pietro 3’, con Gianni Morandi.

Anche perché lì si fa sentire anche la concorrenza del posticipo di Serie A, che comunque toglie audience. Inoltre, con Barbara D’Urso al lunedì, ne trarrebbe beneficio anche la trasmissione ‘Le Iene’, che dovrebbe così tornare già dal 27 ottobre dalla domenica sera. Attualmente il programma di inchieste di Italia 1, giunto alla sua 23/a edizione, va in onda il martedì ed il giovedì sera.