Live non è la D’Urso, chi è la donna drago che si è fatta tatuare anche gli occhi: età, di dov’è, quanti tatuaggi, quanto ha speso, ospite da Barbara D’Urso

Nell’ambito di una puntata che si preannuncia decisamente spettacolare questa sera su Canale 5 per il noto programma Live Non è la d’Urso, si avvicina, tra le altre presenze in studio, quella di un personaggio decisamente controverso. Si tratta di colei che viene ribattezzata come donna drago. Ovvero?

Di chi e cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando e chi è questa famigerata donna drago? Nel noto contenitore condotto dal Barbara D’Urso sempre più seguito da un eloquente numero di persone, questa sera 9 dicembre 2019 ci sarà anche questa controversa presenza. Andiamo alla scoperta di chi si tratti.

Live non è la D’Urso, chi è Amber la donna drago che si è fatta tatuare anche gli occhi: età, di dov’è, quanto ha speso l’ospite da Barbara D’Urso, interventi, cieca per tatuaggi

Dunque quali saranno i temi legati alla presenza della donna drago? L’ambiguo personaggio, secondo le anticipazioni relative alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso, sarà tra gli ospiti che questa sera, 9 dicembre 2019, saranno nel salotto di Barbara D’Urso.

Come noto di recente, dopo unapuntata di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso aveva chiesto al dottor Lorenzetti di tenersi libero per parlare di chirurgia estrema. Ci saranno, oltre alla donna drago, che si è tatuata addirittura gli occhi, anche i gemelli botox dalla Germania e la Barbie napoletana.

Ma chi è la donna drago? Si chiama Amber e la sua passione è per i tatuaggi estremi. “Ho speso 16mila euro in tatuaggi” ha detto di recente “Pomeriggio Cinque”. Il problema è che la “ragazza drago” che si è fatta disegnare anche le pupille ha avuto anche un problema di salute per questo.

La donna è australiana, ha 24 anni e si chiama Amber Luke. È diventata famosa in tutto il mondo come “la ragazza drago”. Il suo obiettivo è quello di riuscire a ricoprire tutto il corpo di tatuaggi. A “Pomeriggio Cinque” si era già parlato di questa 24enne che ha da tempo iniziato coi tatuaggi.

Si racconta che i primi siano arrivati all’età di 14 anni e che erano dovuti al fatto che odiava il suo corpo. Finora Amber ha speso 16mila euro e, ad oggi, ha circa 130 tatuaggi.

Tra questi, anche due nei bulbi oculari che la giovane si è fatta dipingere di blu. Motivo per il quale è rimasta cieca per 3 settimane. Però, neppure questo l’ha fermata. Anzi.