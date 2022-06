Liverpool, ecco Nunez per 100 milioni: news mercato oggi

(Adnkronos) – Darwin Nunez dal Benfica al Liverpool in un affare da 100 milioni. Il Manchester City ufficializza l’acquisto di Erling Haaland. I club della Premier League accendono il mercato con le news relative agli ingaggi di nuovi bomber. Il Liverpool prende Nunez, 22enne bomber uruguayano, per una cifra fissa di 75 milioni di euro. Il Benfica, che ufficializza la cessione dell’attaccante, rende noto che la cifra può arrivare a 100 milioni in base ad una serie di bonus. Per Nunez, contratto di 6 anni con i reds vicecampioni d’Inghilterra e d’Europa.

Il City, fresco trionfatore in Premier League, certifica l’acquisto di Haaland. Il 21enne centravanti norvegese, prelevato dal Borussia Dortmund per 75 milioni di euro a cui vanno aggiunte le ricche commissioni per gli agenti, ha firmato un contratto quinquennale con il citizens, club nel quale ha militato oltre 20 anni fa anche suo padre Alfie. Il City annuncia la chiusura dell’operazione con una foto non casuale: Haaland indossa la maglia della sua squadra ed è seduto sul divano, proprio come faceva da bambino quando tifava per il papà.