Liverpool-Inter, la conferenza di Inzaghi

L’Inter, dopo lo 0-2 subito a San Siro, spera nell’impresa contro il Liverpool. La squadra di Inzaghi deve ribaltare il risultato ad Anfield, davanti ai tifosi Reds. Impresa complicata, nonostante la squadra nerazzurra sia reduce dalla rotonda vittoria sulla salernitana per 5-0. Mister Inzaghi, in conferenza stampa, ha comunque lasciato aperta ogni possibilità, anche alla luce dell’ottima gara di andata.

“La partita d’andata ci ha penalizzato il risultato – ha detto Inzaghi in conferenza -, abbiamo fatto una grandissima gara. Sappiamo che sarà un match difficile contro una delle squadre più forti d’Europa, abbiamo grandi motivazioni. Per noi sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo, abbiamo avuto tre giorni per prepararla ed i ragazzi sono preparati bene. E’ bello vivere serate del genere, nel loro stadio sarà ancora più bello: sarà una serata speciale”.

Ha spiegato poi l’allenatore nerazzurro: “Era da tanto tempo che la società non arrivava a questi livelli. Il sorteggio non ci è andato benissimo, ma essendo arrivati secondi ce lo aspettavamo. Da queste partite cresceremo tutti, sono gare uniche per tutti. Il recupero di Bologna? Mi sarebbe piaciuto giocarlo il 6 di gennaio, ora attendiamo per capire quando recupereremo il match”.

Ha concluso Inzaghi: “Sappiamo l’importanza della gara che andremo ad affrontare: nel corso dell’ultimo periodo abbiamo speso tante energie ma le partite di domani si preparano da sole. Perisic? Domani saranno tutti convocati, tranne Barella che è squalificato e Kolarov fuori lista. Il presidente è tanto tempo che è qui con noi, fa piacere la sua vicinanza”.