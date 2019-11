Liverpool-Napoli, l’infortunio mette fuori gioco Insigne: i convocati di Ancelotti

L’infortunio di Insigne sembrava non dovesse preoccupare il Napoli, alla fine però il fantasista azzurro sente ancora dolore e non è stato convocato da Carlo Ancelotti per la fondamentale sfida Champions contro il Liverpool di mercoledì. Il 24 azzurro ha riportato un infortunio al gomito durante la sfida con il Milan, durante la quale è stato costretto ad uscire.

Un dolore acuto che ha spinto Inzigne a chiedere il cambio, e quel dolore non è evidentemente ancora passato. Una grave perdita per il Napoli, che si aggiunge a quella di Milik, alle prese con un infortunio di cui non si hanno ancora notizie certe.

Liverpool-Napoli, i convocati di Ancelotti

La buona notizia arriva da Mario Rui: il terzino portoghese è a disposizione di Ancelotti, al contrario di Ghoulam e Fabian Ruiz, ancora alle prese con i rispettivi fastidi fisici che li terranno fuori nella gara con gli inglesi. Di seguito la lista completa dei convocati di Ancelotti:

Portieri: Maret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.