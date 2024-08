Livorno, denunciata una 41enne per ricettazione

I carabinieri di Livorno hanno denunciato una donna di 41 anni residente nella città, trovata in possesso di telefoni cellulari e carte prepagate rubate. La donna, fermata nei pressi della stazione ferroviaria, non è riuscita a fornire una spiegazione convincente sul possesso degli oggetti. Nella stessa operazione, i carabinieri hanno segnalato due uomini di origine straniera trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato tutte le sostanze trovate durante i controlli. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine a Livorno.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato due telefoni cellulari e due carte prepagate in possesso della donna. Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, è emerso che tali oggetti erano stati rubati. Alla richiesta di spiegazioni, la donna non ha saputo giustificare il possesso legittimo di tali beni. Di conseguenza, i carabinieri l’hanno denunciata a piede libero per il reato di ricettazione, un crimine che prevede sanzioni significative secondo il codice penale italiano.

Nel corso della stessa operazione, i carabinieri di Livorno hanno effettuato controlli nella zona di piazza Garibaldi, un’area spesso sorvegliata per episodi legati alla microcriminalità. Durante queste verifiche, gli agenti hanno fermato due uomini di 22 e 29 anni, entrambi di origine straniera. Il primo dei due è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, mentre il secondo aveva con sé meno di un grammo di marijuana e due pasticche di ecstasy, per un totale di 1,26 grammi di sostanza stupefacente sintetica. In seguito al ritrovamento, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle droghe.

Le sostanze stupefacenti trovate durante l’operazione sono state immediatamente sequestrate dai carabinieri. Questo intervento è parte di una serie di iniziative mirate a contrastare la diffusione di droghe leggere e sintetiche nella città di Livorno, un fenomeno in crescita che preoccupa le autorità locali. Il sequestro di droghe, anche in piccole quantità, rappresenta un passo importante nella lotta contro la microcriminalità e il traffico di sostanze illegali. Gli agenti, infatti, monitorano costantemente le zone a rischio per prevenire e reprimere tali attività illecite.

