ll Collegio 4: Anticipazioni prima puntata in onda domani 22 Ottobre su Rai 2. Cosa succede, quali sono le novità, spoiler e video

I nuovi studenti dovranno quindi ritrovarsi tra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, come se fossero ragazzi del magico ’82, anno in cui l’Italia vinse i mondiali di calcio.

“Il Collegio ”, come sappiamo è un docu-reality che si è trasformato in un vero must in tv: seguitissimo dai giovani e dagli adolescenti in generale, il format vanta anche una sorta di esclusiva in quanto tale.

Siamo ormai prossimi al debutto de Il Collegio 4 che sta per arrivare sugli schermi degli italiani con la sua prima puntata . L’appuntamento è per domani martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai2. E quel che si può fare per ingannare l’attesa è analizzare tutte le anticipazioni e gli spoiler della prima puntata di questa nuova stagione.

ll Collegio 4: Anticipazioni prima puntata: cosa succede domani e in tutta la nuova stagione

Iniziamo dunque con le anticipazioni e le novità di questa quarta stagione: in primis l’arrivo di Simona Ventura che sarà la voce narrante al posto di Magalli e impreziosirà il format con i suoi ricordi di quel periodo storico. Per i 20 studenti sarà una vera full immersion in una epoca molto particolare.

Vedremo ragazzi che si comporteranno e si interfacceranno con quelli che erano gli stili musicali, di moda, i look, le tecnologie e le culture di inizio anni ’80. In più, ci sarà l’arrivo della informatica dal momento che fu proprio in quegli anni che iniziò a esser studiata.

Come ricordano gli studenti di quell’epoca storica, infatti, arrivano i primissimi computer. Ecco che dunque gli studenti de Il Collegio dovranno usare il famigerato Commodore 64, il primo computer ad entrare nelle case italiane.

Un altro dei must tecnologici è la famosa VHS, la videocassetta per registrare filmati che consentì di immortalare momenti altrimenti passati. In più, in aula, arriveranno altre commistioni importanti.

Gli alunni de Il Collegio dovranno studiare aerobica, breakdance e darsi da fare con la Urban Art.

Ovviamente, ne “Il Collegio”, c’è anche tanto sport: e in questa stagione, la quarta, impregnata nel 1982, non si può non vedere i ragazzi de Il Collegio” impegnati con la propria squadra di calcio per emulare i vari Paolo Rossi, Cabrini, Zoff e Bruno Conti, campioni del Mondo 1982.

Il Collegio 4: cosa succede nella prima puntata in onda domani su Rai due

Sappiamo che i ragazzi alla fine del corso di studi dovranno sostenere l’esame per la licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Ma cosa succede nella prima puntata?

Nella prima puntata i 20 studenti conosceranno il collegio e entreranno in classe, ma prima ancora i bidelli li condurranno in aula magna laddove dovranno sostenere il test di ingresso.

Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno l’accesso e dunque la bramata divisa del Collegio. Ma non finisce qui. Infatti, questo sarà solo l’inizio di una settimana piena di emozioni, sfide, paure e anche o i primi segnali di contrasto, ribellione e anche sanzioni. Vedremo, infatti il Preside prendere i primi provvedimenti.

Il collegio off

Da mercoledì 16 ottobre è online “Il Collegio off”, lo spin-off che narra l’esperienza al Convitto Celana dei protagonisti della scorsa edizione del programma. Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficent, intervistano, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968.