Lobotka al Napoli, le cifre dell’offerta: prezzo del cartellino e ingaggio

Il Napoli ha bisogno di una scossa per riprendersi dal torpore indotto da un avvio complicato. L’arrivo di Gattuso ha smosso le acque, la vittoria nell’ultima giornata di campionato ha dato fiducia, anche se la strada è lunga, lunghissima.

Già, perché l’obiettivo iniziale della squadra azzurra era la Champions, che ora dista troppo per pensare di poter accorciare il distacco. Per questo la società di De Laurentiis dovrà muoversi sul mercato per trovare rinforzi adatti a Gattuso, per provare la rincorsa ai primi quattro posti della classifica.

Lobotka, un centrocampista per Gattuso

In questo senso il Napoli è già molto attivo sul mercato, in modo da farsi trovare pronto all’apertura imminente di gennaio. Per il centrocampo, ad esempio, il club azzurro ha bloccato Lobotka, centrocampista 25enne del Celta Vigo. Un nome ricorrente nelle sessioni di mercato per il Napoli, ma che questa volta finalemente potrà diventare realtà.

La società azzurra avanzerà infatti in queste ore la prima offerta ufficiale al Celta Vigo: 15 milioni più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 20. Probabile che la squadra spagnoli rilanci a 25, la metà della clausola del giocatore. Resi noti i dettagli anche sul contratto, da 2 milioni di euro a stagione per 5 anni.