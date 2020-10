Locali, bar, e ristoranti, nessun orario ridotto: nel nuovo Dpcm non ci sarebbero limitazioni sulle chiusure

Diversamente da come espresso da alcuni fonti interne a Palazzo Chigi, nel nuovo Dpcm al quale stanno lavorando il premier Conte e la maggioranza, non figurerebbe la misura che introduce le chiusure anticipate di locali, bar, e ristoranti.

Dunque, a quanto pare per il momento nessun orario ridotto o, peggio, situazioni da ‘coprifuoco’, come invece attualmente in vigore in molti altri paesi europei.

Nuovo Dpcm: bar ristoranti e locali manterranno gli attuali orari

Scongiurata quindi la ‘serrata generale’, con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di impatto economico, il nuovo Dpcm lascerebbe a bar, ristoranti, e locali, la scelta di poter gestire la chiusura a secondo le singole esigenze…

Max