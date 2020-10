Lockdown a Natale, risponde Conte: “Non faccio previsioni”

“Lockdown a Natale? Non faccio previsioni. Dipenderà anche dal comportamento della comunità”. Così il premier Giuseppe Conte si è espresso sulla possibilità di una chiusura generalizzata per prevenire la seconda ondata del virus. Un passo indietro rispetto al rigoroso ‘no’ dei giorni scorsi dovuto all’andamento della curva epidemiologica.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato a margine dell’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento di Terna: “Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi. Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco”.

Sull’innalzamento dei casi in Italia: “Continua questa curva che lentamente ma progressivamente sta crescendo, ed è la ragione per cui abbiamo adottato le misure restrittive. Non ci ha fatto piacere ma dobbiamo adesso rispettare queste regole più restrittive. Oggi c’è stato un innalzamento, ma c’è stato anche un record dei tamponi”.

“Ma è chiaro – prosegue il premier – che la situazione non può non preoccuparci, non può non spingerci a rispettare tutte le regole. Non faccio previsioni per Natale ma faccio previsioni delle misure idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown, ma molto dipenderà dal comportamento di tutta la comunità nazionale. E’ una partita dove vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti”, ha concluso Conte.