Lockdown nei weekend e nuove zone rosse: in vigore da sabato 13 marzo? Le indicazioni

La decisione verrà presa entro domani, ma le nuove misure restrittive saranno valide da lunedì 15 marzo. È questa l’ipotesi che emerge in queste ore. Lockdown nei weekend, nuove zone rosse e misure più severe per le aree più a rischio: il governo è orientato a adottare la linea dura per arginare la diffusione delle varianti del virus.

Oggi, come ogni settimana, saranno resi noti i dati sull’andamento dell’epidemia in Italia. Questi verranno discussi alle 14.30 nella conferenza Stato-Regioni, domani verrà presa poi una decisione sulle misure da adottare. Il premier Draghi è sempre stato chiaro in questo: non vuole imporre cambiamenti da un giorno all’altro.

Si prenderà qualche ora di tempo, anche per capire i diversi pareri che animano il governo. Alcuni, infatti, pensano sia sbagliato introdurre nuove restrizioni. La decisione verrà presa sulla base del monitoraggio di oggi.

Intanto le indiscrezioni che filtrano parlano di una Pasqua simile allo scorso Natale. Quindi un’estesa zona rossa nei giorni a rischio con limitazione a incontri e spostamenti. Anche in questo caso una decisione arriverà nei prossimi giorni e sarà comunicata con largo anticipo.