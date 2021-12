Lockdown per i non vaccinati in Germania. La Merkel: “La situazione è molto seria, vorrei la stessa incidenza che ha l’Italia”

Lockdown per i non vaccinati in Germania. La Merkel: “La situazione è...

Chi vi ha assistito, ha riferito di un ‘riunione ‘molto animata’, tanto è che, uscendo dal lungo colloquio avuto con il prossimo cancelliere Olaf Scholz, Angela Merkel ha dichiarato che “La situazione è molto seria”. Il tema intorno al quale si sta lavorando alacremente, è se imporre o meno l’obbligo vaccinale, una decisione che dovrebbe però avere pro l’assenso del Parlamento, e poi quello del Comitato etico, insomma, rispetto ad una situazione ‘emergenziali’, non ci si può permette troppe ‘perdite di tempo’.

Covid Germania: con l’ok del governo federale e dei Lander, scatta il lockdown rivolto ai non vaccinati

Come dicevamo, la situazione è abbastanza drammatica, come dimostrano le varie ‘strette’ che continuano ad affiancarsi di settimana in settimana. Ed oggi ha destato stupore l’annuncio (dal governo federale e quelli dei singoli Lander), di un lockdown rivolto specificatamente ai non vaccinati. Dunque, solo quanti immunizzati potranno entrare nei ristoranti, nei musei, recarsi al cinema, assistere ad eventi culturali, o praticare lo shopping. Ma non solo, qualora l’incidenza (come si ipotizza, sperò però il contrario), toccherà 350 casi ogni 100mila abitanti, scatterà automaticamente la chiusura di locali notturni e discoteche. Una misura ‘prossima’ in quanto, in diverse regioni del paese l’incidenza è addirittura schizzata a 439,2 casi ogni 100mila abitanti.

La Merkel: “Staremmo meglio se avessimo un’incidenza di casi come quella in Italia”

Dal canto suo, prima di congedarsi dai giornalisti, la Cancelliera ha rimarcato: ”La situazione è purtroppo grave, staremmo meglio se avessimo un’incidenza di 150 casi su 100mila abitanti come in Italia“.