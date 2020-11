“Lockdown totale”, invoca la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Un comunicato importante quello comparso nell’oceano di pagine delle quali si compone Facebook. Un appello, o forse una sentita richiesta, formulata a vantaggio del Paese stesso.

Si legge nella pagina della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri insomma, parliamo del fior fiore di professionisti della medicina.

Come ha infatti ribadito davanti ai microfoni del Gr2 Rai il suo presidente, Filippo Anelli il quale, ha “L’Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il Paese”.

La Fnomceo: “Ci sono 23mila giovani in attesa di specializzarsi”

Anelli ha poi denunciato la carenza di medici specialisti mentre, rimarca, “23000 medici laureati sono in attesa di potersi specializzare. E le graduatorie sono bloccate per via dei numerosi ricorsi”. Dunque, per l’ennesima volta, chiede di ammetterli tutti, spiega, perché “Sarebbe una boccata d’ossigeno per il sistema”.

La Fnomceo: “Lo switch di medici specializzati? La formazione non è un optional”

Infine il numero uno della Fnomceo, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà al tanto conclamato switch di medici specializzati in altre branche, verso la cura del Covid: “Se un oculista deve diventare un internista qualsiasi- ha citato ad esempio – non funziona. La formazione non è un optional”.

Max