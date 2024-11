Locomotiva, il Comune chiude l’Info Point

FIUMICINO – «Una scelta incomprensibile e dannosa per il territorio». Il consigliere comunale Angelo Petrillo critica duramente la decisione dell’Amministrazione di non rinnovare alla Pro Loco la convenzione per il servizio Info Point turistico presso la storica locomotiva di via Torre Clementina, uno dei simboli del territorio. «Non era – continua – solo un punto informazioni, ma anche un presidio contro l’abbandono e il vandalismo che ora rischia di essere dimenticato e trascurato. È gravissimo che l’Amministrazione non abbia un piano chiaro per la promozione turistica e culturale della città. In un anno e mezzo non è stato prodotto un solo documento strategico, nel frattempo molti fondi sono stati spesi per iniziative di dubbia utilità, come il gazebo all’assemblea dell’Anci, costato ben 15mila euro e destinato a un pubblico di soli amministratori locali, basato su ristampe di materiale della Pro Loco e non di produzione del Comune. Tra l’altro ci chiediamo come sia possibile aver speso per allestimento e hostess e poi aver lasciato ai consiglieri di maggioranza il compito della promozione al congresso Anci di Torino. E l’assenza di fondi annuali per le Pro Loco, che lavorano fuori di logiche politiche e vengono lasciate in difficoltà, aggrava la situazione. Intanto – conclude – a fine novembre, non c’è traccia del bando per le attività natalizie».