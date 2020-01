Locri, 18enne accoltella fidanzata: la coppia conviveva da un giorno

La tragedia, fortunatamente solo sfiorata, si è consumata a Locri, in provincia di Reggio Calabria: un ragazzo di 18 anni ha accoltellato la fidanzata per 14 volte. La coppia era andata a convivere solo da un giorno.

La ragazza di 27 anni di origini cubane è attualmente ricoverata in ospedale, fortunatamente fuori pericolo di vita. Rimane comunque in gravi condizioni con ferite all’addome e al torace procurate dalla follia del giovane convivente, che è stato ritrovato dalle forze dell’ordine, con gli indumenti ancora sporchi di sangue, nel sottotetto dell’appartamento. Quattordici coltellate che non hanno tolto la vita alla compagna, che versa ora in grave condizioni.

Notizia in aggiornamento.