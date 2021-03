Lodovica Comello ha il Covid, non parteciperò alla finale di Italia’s got talent

Lodovica Comello ha il Covid, non parteciperò alla finale di Italia’s got...

Per il secondo anno di fila Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia’s got talent. Se lo scorso anno l’assenza era dovuta all’imminente parto, questa volta il motivo è di tutt’altro tenore: la conduttrice è infatti risultata positiva al Covid. L’annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, nel quale la show girl ha annunciato l’assenza dal programma.

“Alcuni giorni fa sono risultata positiva al Covid, ieri l’ennesimo tampone ha dato esito negativo. Quindi, nonostante la speranza di farcela, domani, per il secondo anno consecutivo, non presenterò la finale di Italia’s got talent”, ha detto sui social network.

Nonostante la solita ironia Lodovica Comello non ha saputo nascondere la delusione: “Sono dispiaciutissima, non ho parole. Mi ritengo fortunata perché me la sono cavata con una febbre e un raffreddore. Ma è lecito essere delusi, perché mai come quest’anno avrei voluto calcare quel palco, per portare un po’ di allegria alla gente”.

Ha continuato: “Anche quest’anno vedrò la finale dal divano, questa volta però senza pancione. Mando un abbraccio a tutti, ci vediamo presto”, ha concluso. Per la finale era stato già annunciato Enrico Papi come co-conduttore. Il palco sarà quindi tutto suo? C’è da capire infatti se la produzione abbia intenzione di trovare una possibile sostituta di Comello o lasciare carta bianca al conduttore di Guess My Age.