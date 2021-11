LOL 2, il cast completo: ci sono Maccio Capotonda e Corrado Guzzanti

Dopo l’enorme successo di ‘Lol, chi ride è fuori’, Amazon rinnova con una seconda stagione il programma comico che ha una regola tanto semplice quanto geniale: riunire in una casa un gruppo di comici e spingerli a fare la cosa che sanno fare meglio, fare ridere. C’è un però: alle battute non bisogna riedere, altrimenti si è eliminati.

Così Lol, che aveva già riscosso un grande successo in Europa, è riuscito ad appassionare milioni di italiani. Amazon non ha perso tempo e ha subito registrato una seconda stagione. Era scontato vedere un nuovo Lol in Italia, oggi è arrivata la conferma. Con tanto di cast annunciato in pompa magna da Fedez, che sarà ancora il conduttore, insieme a Frank Matano.

Questo il cast completo: Virginia Raffaele, il Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti (nella prima edizione c’era la sorella Caterina), Max Angioni, Maria Di Biase.

Quando sarà visibile Lol 2 su Amazon? La domanda è ricorrente, anche se al momento non c’è riposta. I rumor però indicato una data approssimativa: tra marzo e aprile 2022. Ancora qualche mese, poi si tornerà a ridere. Chi è a casa può farlo. Chi nella casa di Lol no, pena la squalifica.